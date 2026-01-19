Clair Obscur: Expedition 33 kraluje Metacriticu, sesadilo i legendu memů

Sandfall Interactive se svým JRPG Clair Obscur: Expedition 33 sbírá ceny hráběmi a hrdě si betonují pozici jedné z nejúspěšnějších her historie. Vzácný úspěch, který navíc potvrzují i uživatelé Metacritic, kde je hra aktuálně na vrcholu žebříčku nejlépe hodnocených her se skóre 9,5 z 10.
Titulu se dokonce povedl heroický kousek a úspěšně předběhl i dosavadního krále Disney Cory in the House pro Nintendo 3DS. Ten se na špici dlouho držel především díky svému výraznému meme potenciálu, a tak změna na čele žebříčku neproběhla bez emocí.
Následovala nepřímá fanouškovská přestřelka, která zamíchala celým pořadím. Příznivci francouzského JRPG i bizarní disneyovské adaptace se přetahovali o hlasy, což se odrazilo na posunech v tabulce. Clair Obscur: Expedition 33 z tohoto souboje nakonec vyšlo vítězně, zatímco adaptace dětského sitcomu se propadla až na páté místo. Nicméně si díky tomu může stříbro hýčkat Silent Hill 2 a bronz první Metal Gear Solid.