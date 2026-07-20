Chystaná strategie ze světa Hry o trůny se odkládá

Diváci jsou aktuálně spokojení u třetí série Rodu Draka, avšak hráči si na svou porci příběhů ze Západozemí musí počkat o něco déle. PlaySide se rozhodlo odložit chystanou strategii Game of Thrones: War for Westeros na příští rok, aby lépe splnila očekávání fanoušků.
Nový článek si stojí za tím, že práce jdou dobře, avšak kvalita si žádá svůj čas, který si tým nyní bere. Odsun má dopomoci k tomu, aby si výslednou hru užili nejen milovníci značky, ale také kovaní hráči realtimových strategií, které má zabavit na desítky až stovky hodin.
„Rozhodnutí nám dává čas potřebný k tomu, abychom mohli pokračovat v práci na dosažení našeho cíle a zajištění toho, že hra dosáhne vysoké úrovně kvality, o niž usilujeme. Děkujeme vám za trpělivost a podporu,“ píše studio.
Jakmile Game of Thrones: War for Westeros vyjde, budete v ní moct ovládat Starky, Lannistery, Targaryeny i armádu Nočního krále, abyste si proklestili cestu na Železný trůn. Do boje promluví řada ikonických postav s unikátními schopnostmi, které budou klíčovou součástí každé bitvy na různých mapách s výčtem taktických překážek.