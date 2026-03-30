Chystaná nejlevnější úroveň Game Passu zřejmě nabídne velmi omezený katalog her

Současná ekonomická situace není ideální, a tak firmy stále častěji sahají k razantnějším krokům. Sony znovu zdražila PlayStation 5 a podobný vývoj lze do budoucna očekávat i u Xboxu, který v nedávné době zdražil už dvakrát. Zvyšování cen se v minulém roce nevyhnulo ani předplatnému Game Pass, což mohlo být jen prvním krokem k rozšíření nabídky o nové úrovně.
V posledních dnech se o nich čile spekuluje. Jednou z diskutovaných možností je například levnější varianta s reklamami. Podle insiderské skupiny Redphx by se ale Microsoft mohl vydat jiným směrem. Ve hře je údajně úroveň s pracovním názvem Triton, která by nabízela přístup pouze k vybraným titulům z produkce Xbox Studios.
Apparently this new Game Pass "TRION" program only includes games from Xbox Studios— red // Better xCloud (@redphx) March 27, 2026
New titles:
- DOOM Eternal
- Dishonored 2
- Fable Anniversary
- Fallout 4, Fallout 76
- Gears 5
- Halo 5, Halo Wars 2
- Hellblade
- Ori 1
- State Of Decay 2
- The Elder Scrolls Online https://t.co/7QkpJUq7zT
Ve výčtu se objevuje třeba Doom Eternal, Fallout 76, Halo Wars 2, State of Decay 2, Dishonored 2 či Ori an the Blind Forest. Jde převážně o starší tituly, což naznačuje, že nejnovější hry by tato varianta neobsahovala. Tomu by nicméně odpovídala znatelně nižší cena a obecné zaměření na nové zákazníky, kteří si službu tímto způsobem vyzkoušejí. Jako obvykle je ale třeba brát v úvahu, že jde pouze o spekulace, nikoliv oficiální oznámení.