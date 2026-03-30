Chystaná nejlevnější úroveň Game Passu zřejmě nabídne velmi omezený katalog her
zdroj: Xbox Game Studios

30. 3. 2026 15:49 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Současná ekonomická situace není ideální, a tak firmy stále častěji sahají k razantnějším krokům. Sony znovu zdražila PlayStation 5 a podobný vývoj lze do budoucna očekávat i u Xboxu, který v nedávné době zdražil už dvakrát. Zvyšování cen se v minulém roce nevyhnulo ani předplatnému Game Pass, což mohlo být jen prvním krokem k rozšíření nabídky o nové úrovně.

V posledních dnech se o nich čile spekuluje. Jednou z diskutovaných možností je například levnější varianta s reklamami. Podle insiderské skupiny Redphx by se ale Microsoft mohl vydat jiným směrem. Ve hře je údajně úroveň s pracovním názvem Triton, která by nabízela přístup pouze k vybraným titulům z produkce Xbox Studios.

Ve výčtu se objevuje třeba Doom Eternal, Fallout 76, Halo Wars 2, State of Decay 2, Dishonored 2 či Ori an the Blind Forest. Jde převážně o starší tituly, což naznačuje, že nejnovější hry by tato varianta neobsahovala. Tomu by nicméně odpovídala znatelně nižší cena a obecné zaměření na nové zákazníky, kteří si službu tímto způsobem vyzkoušejí. Jako obvykle je ale třeba brát v úvahu, že jde pouze o spekulace, nikoliv oficiální oznámení. 

Smarty.cz
Tagy:
předplatné xbox game pass Game Pass
Zdroje:
Microsoft, Windows Central
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Nejnovější články