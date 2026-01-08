Chystá se další Life is Strange? Rating naznačuje návrat Chloe
zdroj: Deck Nine

Chystá se další Life is Strange? Rating naznačuje návrat Chloe

PlayStation 4 PC PlayStation 3 Xbox 360 MAC Xbox One Switch PlayStation 5 Xbox Series

8. 1. 2026 14:50 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Na evropské ratingové databázi PEGI se na krátkou dobu objevila zmínka o dosud neoznámeném dílu série Life is Strange s podtitulem Reunion. Záznam, kterého si všimli pozorní fanoušci, aby následně zmizel, ale stále koluje archivovaný, naznačuje návrat Max Caulfield a Chloe Price. Podle popisku má Chloe dorazit na Caledonskou univerzitu, kde prosí Max o pomoc, protože ji pronásledují noční můry a vzpomínky, zatímco kampusu hrozí za tři dny ničivý požár.

Neoznámená hra obdržela hodnocení 16+, stejně jako předchozí díly série, kdy rating zmiňuje přítomnost scén s užíváním drog, placené kosmetické doplňky a upgrade na digitální deluxe edici. Více informací o hře nicméně nemáme, dosud poslední díl série Life is Strange: Double Exposure vyšel v listopadu 2024. Podle dostupných zpráv byla hra pro vydavatelství Square Enix ztrátová a po jejím vydání následovalo v červnu ve studiu Deck Nine propouštění. Žádost o ohodnocení nicméně firma podala ještě předtím v březnu, a tak není jisté, jestli projekt mezitím nebyl zrušen.

Tagy:
adventura Life is Strange (série) příběhová
Zdroje:
Gematsu, PEGI
Hry:
Life is Strange Life is Strange: Double Exposure
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
