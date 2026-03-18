Charlie Cox si po Clair Obscur zahraje v další hře. Tentokrát slibuje větší roli

Britský herec Charlie Cox, kterého proslavila zejména role v Daredevilovi, si po účinkování ve francouzském RPG Clair Obscur: Expedition 33 střihne další herní angažmá. V rozhovoru pro kanál Agents of Fandom potvrdil, že pracuje na dalším projektu, který by měl vyjít ještě letos. Zatímco v Expedition 33 propůjčil hlas Gustavovi a v nahrávacím studiu s ním strávil jen několik hodin, tentokrát má jít o výrazně větší roli s hercovým hlubším zapojením.
Cox zároveň přiznal, že ho překvapila vášeň herní komunity, kterou přirovnává k fanouškům Marvelu. Právě práce na Clair Obscur mu podle vlastních slov otevřela nové profesní možnosti a herní průmysl tak zřejmě bere čím dál vážněji. O jaký titul půjde, zatím neprozradil, ale naznačil, že by tentokrát mohl postavě propůjčit nejen hlas, ale třeba i podobu nebo pohyby skrz motion capture. Jak herec sám nezapomíná zdůraznit, za Gustavovými gesty totiž nestál Cox, ale Maxence Cazorla, který si podobně zahrál i Versa a Renoira, ale jeho hlas patřil pro změnu Esquiemu.