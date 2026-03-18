Charlie Cox si po Clair Obscur zahraje v další hře. Tentokrát slibuje větší roli
zdroj: Kepler Interactive

Charlie Cox si po Clair Obscur zahraje v další hře. Tentokrát slibuje větší roli

PC PlayStation 5 Xbox Series

18. 3. 2026 14:50 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
Galerie

Britský herec Charlie Cox, kterého proslavila zejména role v Daredevilovi, si po účinkování ve francouzském RPG Clair Obscur: Expedition 33 střihne další herní angažmá. V rozhovoru pro kanál Agents of Fandom potvrdil, že pracuje na dalším projektu, který by měl vyjít ještě letos. Zatímco v Expedition 33 propůjčil hlas Gustavovi a v nahrávacím studiu s ním strávil jen několik hodin, tentokrát má jít o výrazně větší roli s hercovým hlubším zapojením.

Cox zároveň přiznal, že ho překvapila vášeň herní komunity, kterou přirovnává k fanouškům Marvelu. Právě práce na Clair Obscur mu podle vlastních slov otevřela nové profesní možnosti a herní průmysl tak zřejmě bere čím dál vážněji. O jaký titul půjde, zatím neprozradil, ale naznačil, že by tentokrát mohl postavě propůjčit nejen hlas, ale třeba i podobu nebo pohyby skrz motion capture. Jak herec sám nezapomíná zdůraznit, za Gustavovými gesty totiž nestál Cox, ale Maxence Cazorla, který si podobně zahrál i Versa a Renoira, ale jeho hlas patřil pro změnu Esquiemu.

Smarty.cz
Tagy:
tahová JRPG belle époque
Zdroje:
Charlie Cox
Hry:
Clair Obscur: Expedition 33
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer
SiN Reloaded - Oznámení
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko

Nejnovější články