Cestu skrze Crimson Desert si nově uložíte napříč platformami

Crimson Desert si díky bravurní podpoře po vydání prošlo krásnou cestou za tím, aby jeho kvality na poli sandboxových RPG obecně uznával snad každý. Ani víc než čtvrt roku po vydání práce nepolevují a nový patch 1.14.00 přidal jednu z bedlivě vyhlížených funkcí.
Hlavní novinkou je ukládání postupu napříč platformami, abyste měli ke svému mnohahodinovému dobrodružství vždy přístup. Aby vám to fungovalo, potřebujete mít účet Pearl Abyss ID a propojit ho se svými platformami na této stránce. Následně máte hotovo a můžete volně prozkoumávat celý Pywel, respektive libovolně načítat uložené pozice z PC, PS5 i Xboxu.
Aktualizace zároveň přinesla tradiční dávku oprav a menších úprav. Konečně by tak všichni hráči měli bez problémů dokončit úkol A Dwarf's Concern a různé lokalizace se zbavily několika překladatelských nešvarů.
Kromě toho Pearl Abyss slaví, protože se svou směsicí žánrů vyhrálo cenu za nejlepší technickou inovaci v rámci cen Develop: Star Awards. Jejich BlackSpace Engine tak porazil ostatní nominované, jimiž bylo Death Stranding 2: On the Beach, DOOM: The Dark Ages a Ghost of Yōtei.