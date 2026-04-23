Český Inkblood zve do veřejného playtestu. Láká na okultní detektivku v inkvizici
zdroj: Hey Bird!

Český Inkblood zve do veřejného playtestu. Láká na okultní detektivku v inkvizici

PC

23. 4. 2026 17:05 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Inkblood
Inkblood
Inkblood
Galerie

Dnešním dnem vstupuje česká detektivka Inkblood do veřejného playtestu na Steamu a zároveň se v noci připomene novým trailerem v rámci nezávislé přehlídky Second Wind Showcase. Debutový projekt studia Hey Bird! sází na hutnou atmosféru, ručně kreslený vizuál a neortodoxní vyšetřování, kde se ujímáte role inkvizitora pátrajícího po pravdě o záhadném kultu. Kombinace tématu a neotřelého výtvarného stylu zaujala i zahraničního vydavatele Critical Reflex, který se malému tuzemskému týmu postará o vydání plánované na letošní rok.

Inkblood nestaví na lineárním postupu, ale dává prostor vlastní dedukci, kde tedy budete shromažďovat důkazy, vést si poznámky a skládat si obrázek o událostech podle sebe, podobně jako třeba v detektivkách The Rise / Case of the Golden Idol nebo Strange Horticulture / Antiquities. Za projektem stojí dvojice Petr Škorňok a Petr Melicherík, kteří se už dříve společně podíleli na originální orwellovské plošinovce Ministry of Broadcast.

Smarty.cz
Tagy:
detektivka inkvizice
Zdroje:
Hey Bird!
Hry:
Inkblood
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
Nejnovější články