Čeká Bungie pořádný průšvih? Čísla Marathonu přes víkend padala
zdroj: Bungie

Čeká Bungie pořádný průšvih? Čísla Marathonu přes víkend padala

PC PlayStation 5 Xbox Series

2. 3. 2026 12:05 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Páteční prognózy se nenaplnily. Po nadějném čtvrtečním startu veřejného testu extrakční střílečky Marathon s maximální hodnotou 143 621 najednou připojených zájemců na Steamu se očekávalo, že hranice ještě přes sobotu a neděli povyskočí. Tomu se nakonec nestalo, zájem o bezplatnou ukázku naopak přes víkend spíše upadal.

Podle SteamDB se poslední maxima pohybovala na hranici 64 tisíc, což je standardem u jiných prémiových stálic na střílečkovém poli, jako je třeba Call of Duty nebo Battlefield 6. Naopak přímá konkurence Arc Raiders zůstala na hony vzdálená se svým téměř denním maximem silně přesahujícím 200 tisíc hráčů.

zdroj: Bungie

I tak se Bungie může zaklínat zájmem, který se mu snad ve čtvrtek povede přelít do plného vydání. Aby však Marathon mohl žít i v dalších měsících, musí představit silnou mapu dodatečného obsahu a získat dostatek zájmu z pohledu tvůrců obsahu. I tam jsou karty rozdané relativně dobře, jelikož maximum diváků na Twitchi čítá 350 tisíc kusů. Chleba se ovšem bude lámat později - k prvním krokům ke zlepšení by studio mohlo například vyřešit poněkud přebujelé uživatelské rozhraní či nedostatek nábojů na mapě.

Smarty.cz
Tagy:
sci-fi střílečka reboot pvp
Zdroje:
SteamDB, Bungie
Hry:
Marathon
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Directive 8020 - Datum vydání
Directive 8020 - Datum vydání
Mewgenics || GamesPlay
Mewgenics || GamesPlay

Nejnovější články