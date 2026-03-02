Čeká Bungie pořádný průšvih? Čísla Marathonu přes víkend padala

Páteční prognózy se nenaplnily. Po nadějném čtvrtečním startu veřejného testu extrakční střílečky Marathon s maximální hodnotou 143 621 najednou připojených zájemců na Steamu se očekávalo, že hranice ještě přes sobotu a neděli povyskočí. Tomu se nakonec nestalo, zájem o bezplatnou ukázku naopak přes víkend spíše upadal.
Podle SteamDB se poslední maxima pohybovala na hranici 64 tisíc, což je standardem u jiných prémiových stálic na střílečkovém poli, jako je třeba Call of Duty nebo Battlefield 6. Naopak přímá konkurence Arc Raiders zůstala na hony vzdálená se svým téměř denním maximem silně přesahujícím 200 tisíc hráčů.
I tak se Bungie může zaklínat zájmem, který se mu snad ve čtvrtek povede přelít do plného vydání. Aby však Marathon mohl žít i v dalších měsících, musí představit silnou mapu dodatečného obsahu a získat dostatek zájmu z pohledu tvůrců obsahu. I tam jsou karty rozdané relativně dobře, jelikož maximum diváků na Twitchi čítá 350 tisíc kusů. Chleba se ovšem bude lámat později - k prvním krokům ke zlepšení by studio mohlo například vyřešit poněkud přebujelé uživatelské rozhraní či nedostatek nábojů na mapě.