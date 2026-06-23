Capcom tento týden odvysílá nový Spotlight. Ukáže DLC pro Dragon's Dogma 2 i Onimushu
zdroj: Capcom

Capcom tento týden odvysílá nový Spotlight. Ukáže DLC pro Dragon's Dogma 2 i Onimushu

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

23. 6. 2026 12:05 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Capcom oznámil další prezentaci Spotlight, která proběhne už ve čtvrtek 25. června ve 23:00 našeho času. Přibližně půlhodinový stream se zaměří na několik již oznámených projektů a nabídne nové informace i ukázky hratelnosti. Nejvíc pozornosti bude patrně patřit rozšíření Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, které názvem navazuje na výborný datadisk k prvnímu dílu a tím pádem na sebe poměrně automaticky klade vysoké nároky. Dodatek slibuje nové příběhové linky v zasněžené oblasti k prozkoumání a dvanáct dodatečných výzev v dungeonech. Chybět nebudou ani nové kosmetické možnosti pro Arisena a jeho věrné Pawny.

Vedle fantasy RPG se na prezentaci objeví také příběhový spin-off Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection a samurajská akce Onimusha: Way of the Sword, která vychází 25. září a jejíž demo je už nyní dostupné na PC i konzolích.

Už teď má v letošním roce Capcom solidně našlápnuto: Sci-fi Pragmata po letech odkladů zaznamenala v dubnu úspěšný start a potenciálně položila základy pro pokračování, zatímco Resident Evil Requiem se stalo nejrychleji prodávaným dílem celé hororové série.

Smarty.cz
Tagy:
Japonsko akční fantasy RPG tahová dlc Monster Hunter Dragon's Dogma (série) Monster Hunter Stories (série)
Zdroje:
Capcom
Hry:
Onimusha: Way of the Sword Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection Dragon's Dogma 2: Dark Arisen
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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