Capcom tento týden odvysílá nový Spotlight. Ukáže DLC pro Dragon's Dogma 2 i Onimushu

Capcom oznámil další prezentaci Spotlight, která proběhne už ve čtvrtek 25. června ve 23:00 našeho času. Přibližně půlhodinový stream se zaměří na několik již oznámených projektů a nabídne nové informace i ukázky hratelnosti. Nejvíc pozornosti bude patrně patřit rozšíření Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, které názvem navazuje na výborný datadisk k prvnímu dílu a tím pádem na sebe poměrně automaticky klade vysoké nároky. Dodatek slibuje nové příběhové linky v zasněžené oblasti k prozkoumání a dvanáct dodatečných výzev v dungeonech. Chybět nebudou ani nové kosmetické možnosti pro Arisena a jeho věrné Pawny.
Vedle fantasy RPG se na prezentaci objeví také příběhový spin-off Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection a samurajská akce Onimusha: Way of the Sword, která vychází 25. září a jejíž demo je už nyní dostupné na PC i konzolích.
Už teď má v letošním roce Capcom solidně našlápnuto: Sci-fi Pragmata po letech odkladů zaznamenala v dubnu úspěšný start a potenciálně položila základy pro pokračování, zatímco Resident Evil Requiem se stalo nejrychleji prodávaným dílem celé hororové série.