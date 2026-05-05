Call of Duty už nebude vycházet na staré generaci konzolí
zdroj: Activision

Call of Duty už nebude vycházet na staré generaci konzolí

PlayStation 4 PC Xbox One PlayStation 5 Xbox Series

5. 5. 2026 8:35 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Série Call of Duty definitivně opouští starou generaci konzolí. Po více než deseti letech na PlayStation 4 a Xbox One se další díl už na těchto platformách neobjeví.

Potvrdil to přímo vydavatel Activision, který reagoval na spekulace o tom, že chystaná hra, často označovaná jako Call of Duty: Modern Warfare 4, by mohla vyjít i na starší hardware. „Není to pravda. Další Call of Duty se pro PS4 nevyvíjí,“ uvedla oficiální komunikace značky. A i když se přímo nezmínil Xbox One, je prakticky jisté, že série starou generaci opustí kompletně.

Zatímco samotná hra ještě nebyla oficiálně představena, očekává se, že k odhalení dojde během léta, pravděpodobně v rámci velkých herních prezentací. Už teď je ale jasné, že půjde o první díl, který starší konzole definitivně nechá za sebou.

Smarty.cz
Tagy:
střílečka Call of Duty
Zdroje:
Activision
Hry:
Call of Duty: Black Ops 7
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Office Manager - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Exodus – Persepolis
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
007 First Light – Rules of Spycraft
007 First Light – Rules of Spycraft
Fight Club #769 – Novinky na Games
Fight Club #769 – Novinky na Games
Enshrouded - Forging the Path
Enshrouded - Forging the Path
MEDIX – Test
MEDIX – Test
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Metro 2039 - Odhalení
Metro 2039 - Odhalení
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer

Nejnovější články