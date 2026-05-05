Call of Duty už nebude vycházet na staré generaci konzolí

Série Call of Duty definitivně opouští starou generaci konzolí. Po více než deseti letech na PlayStation 4 a Xbox One se další díl už na těchto platformách neobjeví.
Not sure where this one started, but it’s not true. The next Call of Duty is not being developed for PS4.— Call of Duty (@CallofDuty) May 4, 2026
Potvrdil to přímo vydavatel Activision, který reagoval na spekulace o tom, že chystaná hra, často označovaná jako Call of Duty: Modern Warfare 4, by mohla vyjít i na starší hardware. „Není to pravda. Další Call of Duty se pro PS4 nevyvíjí,“ uvedla oficiální komunikace značky. A i když se přímo nezmínil Xbox One, je prakticky jisté, že série starou generaci opustí kompletně.
Zatímco samotná hra ještě nebyla oficiálně představena, očekává se, že k odhalení dojde během léta, pravděpodobně v rámci velkých herních prezentací. Už teď je ale jasné, že půjde o první díl, který starší konzole definitivně nechá za sebou.