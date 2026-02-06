Cairn přilákal už statisíce horolezců

Cairn je jedním z prvních letošních překvapení, kde se zase jednou zasnoubila umělecká stránka s příjemnou hratelností a emocionálním příběhem, takže mu Patrik v recenzi udělil krásnou devítku. Nebyl sám, kdo byl s horolezeckým dobrodružstvím spokojený: Studio The Game Bakers teď slaví 300 tisíc prodaných kopií za první týden. S ohledem na prodeje jiných hitů to nemusí na první pohled působit jako mnoho, ale na nezávislý titul podobného ražení to rozhodně není zanedbatelné číslo.
Hi climbers! The goats have never seen this many visitors pass through! 300,000 new climbers on Kami in a week! ? Thank you all for over 300,000 ascents ?️— The Game Bakers (@thegamebakers.com) February 5, 2026 at 6:05 PM
[image or embed]
Cairn se tedy hřeje nejen ve světle prodejních čísel, ale i kritické odezvy od novinářů a hráčů. Na Metacriticu u hry svítí 84 bodů ze 100, zatímco hráči na Steamu zvedají palec nahoru v 94 % uživatelských recenzí.