Bývalý šéf Nintenda nastupuje do Hasbro
zdroj: Hasbro

21. 1. 2026 13:49 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Bývalý prezident a šéf Nintendo of America Doug Bowser se po svém odchodu z Nintenda přesouvá do nové role. Podle oficiální tiskové zprávy se stal členem představenstva společnosti Hasbro, jednoho z největších hráčů v oblasti hraček, her a práce s globálními značkami.

Bowser už loni v září oznámil, že ke konci roku 2025 odejde z pozice šéfa amerického Nintenda. Od 1. ledna 2026 ho ve vedení Nintendo of America nahradila Devon Pritchard. Nyní je jasné, že Bowser po dlouhých letech spojených s Nintendem přijímá funkci v jiné velké korporaci.

Doug Bowser byl během svého působení v Nintendo klíčovou postavou expanze značky v Americe. Podílel se na uvedení konzole Nintendo Switch i jejího nástupce na tamní trh, stál u otevření Nintendo San Francisco Store a měl také zásluhu na návratu Nintenda na brazilský trh a posílení pozic v Latinské Americe. Jeho jméno tak zůstane navždy spojené s nejúspěšnějším obdobím společnosti v posledních letech.

