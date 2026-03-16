Budoucnost Starfieldu se nejspíše odtajní tento týden
zdroj: Bethesda

16. 3. 2026 15:32 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

PlayStationová konverze a update 2.0 pro Starfield jsou pomalu veřejným tajemstvím, o němž insideři čile diskutují a odhadují brzké vydání. Bethesda si nicméně oficiální informace nadále nechává pro sebe. Dost možná je ale do světa konečně vypustí tento týden.

Starfield: Shattered Space
Uniklo datum vydání a ceny Starfieldu pro PlayStation 5

Studio na platformě X v pátek reagovalo na článek PC Gameru, kde se skladatel hudby Inon Zur nechal slyšet, že hra v budoucnu dosáhne „legendárního“ statusu a Todd Howard je podle něho „vizionářem“. Marketingové oddělení na to zareagovalo vtipnou odpovědí a dodalo, že tento týden budou se světem něco sdílet.

Dost možná se tak v následujících dnech konečně odhalí verze pro PlayStation 5 a s trochou štěstí i aktualizace 2.0 s novým obsahem i rozšířením Terran Armada, od něhož si fanoušci slibují, že napraví křivdy, jaké napáchalo předcházející Shattered Space z roku 2023. Možná byste ale neměli mít tak velká očekávání. Howard v únoru potvrdil, že update hru rozhodně nepředělá k nepoznání a pokud vás neoslovila tehdy, pravděpodobně to neudělá ani poté.

Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer
SiN Reloaded - Oznámení
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení

