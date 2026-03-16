Budoucnost Starfieldu se nejspíše odtajní tento týden

PlayStationová konverze a update 2.0 pro Starfield jsou pomalu veřejným tajemstvím, o němž insideři čile diskutují a odhadují brzké vydání. Bethesda si nicméně oficiální informace nadále nechává pro sebe. Dost možná je ale do světa konečně vypustí tento týden.
Studio na platformě X v pátek reagovalo na článek PC Gameru, kde se skladatel hudby Inon Zur nechal slyšet, že hra v budoucnu dosáhne „legendárního“ statusu a Todd Howard je podle něho „vizionářem“. Marketingové oddělení na to zareagovalo vtipnou odpovědí a dodalo, že tento týden budou se světem něco sdílet.
Dost možná se tak v následujících dnech konečně odhalí verze pro PlayStation 5 a s trochou štěstí i aktualizace 2.0 s novým obsahem i rozšířením Terran Armada, od něhož si fanoušci slibují, že napraví křivdy, jaké napáchalo předcházející Shattered Space z roku 2023. Možná byste ale neměli mít tak velká očekávání. Howard v únoru potvrdil, že update hru rozhodně nepředělá k nepoznání a pokud vás neoslovila tehdy, pravděpodobně to neudělá ani poté.