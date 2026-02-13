Brzy si vyzkoušíte novinku od autorů Disco Elysium
zdroj: ZA/UM

Brzy si vyzkoušíte novinku od autorů Disco Elysium

PC PlayStation 5

13. 2. 2026 12:02 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Další Steam Next Fest se blíží raketovým tempem, takže si už brzy všichni zájemci vyzkouší řadu demoverzí z očekávaných i méně očekávaných her. Bude mezi ně patřit i Zero Parades od trochu kontroverzního studia ZA/UM.

Autorský tým, který si hráči zamilovali díky fenomenálnímu Disco Elysium, to nedávno potvrdil na sociálních sítích. Ukázka nabídne dva plné úkoly z úvodních hodin hry, které doplní několik vedlejších aktivit a možnosti průzkumu lokací městského státu Portofiro.

Demo nabídne tři různé archetypy, které určují dovednosti i statistiky. Studio přímo doporučuje, abyste si jím prošli za každý z nich, abyste viděli, jak se liší hraní za fyzickou, emoční i analytickou postavu.

Demo bude dostupné od 23. února, kdy Steam Next Fest startuje. Času k jeho vyzkoušení bude hromada, protože jej v nabídce najdete až do 16. března.

Smarty.cz
Tagy:
RPG
Zdroje:
IGN, ZA/UM
Hry:
Zero Parades
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Directive 8020 - Datum vydání
Directive 8020 - Datum vydání
Mewgenics || GamesPlay
Mewgenics || GamesPlay
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Aethus - Gameplay Trailer
Aethus - Gameplay Trailer
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Skate Style – Oznámení
Skate Style – Oznámení
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Turok Origins – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase 2.5.2026
Turok Origins – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase 2.5.2026

Nejnovější články