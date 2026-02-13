Brzy si vyzkoušíte novinku od autorů Disco Elysium

Další Steam Next Fest se blíží raketovým tempem, takže si už brzy všichni zájemci vyzkouší řadu demoverzí z očekávaných i méně očekávaných her. Bude mezi ně patřit i Zero Parades od trochu kontroverzního studia ZA/UM.
Autorský tým, který si hráči zamilovali díky fenomenálnímu Disco Elysium, to nedávno potvrdil na sociálních sítích. Ukázka nabídne dva plné úkoly z úvodních hodin hry, které doplní několik vedlejších aktivit a možnosti průzkumu lokací městského státu Portofiro.
? There’s a new assignment, CASCADE.#ZEROPARADES: For Dead Spies is coming to #SteamNextFest with a free, time-limited demo.— ZA/UM Studio (@studiozaum) February 12, 2026
Wishlist on Steam now, and jump into the demo from Feb 23rd:https://t.co/BsRxNf6geN pic.twitter.com/Q5vCPECdj8
Demo nabídne tři různé archetypy, které určují dovednosti i statistiky. Studio přímo doporučuje, abyste si jím prošli za každý z nich, abyste viděli, jak se liší hraní za fyzickou, emoční i analytickou postavu.
Demo bude dostupné od 23. února, kdy Steam Next Fest startuje. Času k jeho vyzkoušení bude hromada, protože jej v nabídce najdete až do 16. března.