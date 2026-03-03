Březen v Game Passu táhne Cyberpunk 2077
Březen v Game Passu táhne Cyberpunk 2077

PC Xbox One Xbox Series Switch 2

3. 3. 2026 15:38 | Aktuality |

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077
Nabídku předplatného Xbox Game Pass po nedávném Zaklínači 3 brzy rozšíří i druhá zásadní značka CD Projektu RED, Cyberpunk 2077. Polské studio oznámilo, že jeho kyberpunkové RPG dorazí 10. března do verzí Premium a Ultimate na konzolích Xbox Series X/S a Xbox One. Verze pro PC k dispozici nebude.

Verze pro Xbox Series X/S obsahuje všechny vydané aktualizace, včetně technických vylepšení, nového obsahu, questů, vozidel i možností úprav postavy. Na Xboxu Series X je možné hrát v režimu Performance při 60 snímcích za sekundu, nebo ve 4K módu. Na Xboxu One dostanete přístup k verzi až po update 1.6 včetně aktualizace Edgerunners. Společně s Cyberpunkem 2077 do Game Passu 10. března dorazí Construction Simulator.

Hry, které přibudou do služby Xbox Game Pass během března:

4. března: to a T (Cloud, Xbox Series X/S a PC) – Už k dispozici v Game Pass Premium, přibude do verzí Game Pass Ultimate and PC Game Pass
4. března: EA Sports F1 25 (Cloud, Xbox Series X/S a PC) – Game Pass Ultimate a PC Game Pass
5. března: Planet of Lana II: Children of the Leaf (Cloud, Xbox Series X/S, handheld a PC) – Game Pass Ultimate a PC Game Pass
10. března: Construction Simulator (Cloud, Xbox Series X/S, Xbox One a PC) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium a PC Game Pass
10. března: Cyberpunk 2077 (Cloud, Xbox Series X/S a Xbox One) – Game Pass Ultimate a Game Pass Premium
12. března: Hollow Knight: Silksong (Cloud, Xbox Series X/S, Xbox One, handheld a PC) – Už k dispozici v Game Pass Premium, přibude do verzí Game Pass Ultimate a PC Game Pass
17. března: DreamWorks Gabby's Dollhouse: Ready to Party (Cloud, Xbox Series X/S a PC) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium a PC Game Pass

Tagy:
xbox game pass Game Pass
Zdroje:
Microsoft
Hry:
Cyberpunk 2077 Hollow Knight: Silksong Construction Simulator to a T F1 25 Planet of Lana II: Children of the Leaf
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
