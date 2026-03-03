Březen v Game Passu táhne Cyberpunk 2077

Nabídku předplatného Xbox Game Pass po nedávném Zaklínači 3 brzy rozšíří i druhá zásadní značka CD Projektu RED, Cyberpunk 2077. Polské studio oznámilo, že jeho kyberpunkové RPG dorazí 10. března do verzí Premium a Ultimate na konzolích Xbox Series X/S a Xbox One. Verze pro PC k dispozici nebude.
Verze pro Xbox Series X/S obsahuje všechny vydané aktualizace, včetně technických vylepšení, nového obsahu, questů, vozidel i možností úprav postavy. Na Xboxu Series X je možné hrát v režimu Performance při 60 snímcích za sekundu, nebo ve 4K módu. Na Xboxu One dostanete přístup k verzi až po update 1.6 včetně aktualizace Edgerunners. Společně s Cyberpunkem 2077 do Game Passu 10. března dorazí Construction Simulator.
Hry, které přibudou do služby Xbox Game Pass během března:
4. března: to a T (Cloud, Xbox Series X/S a PC) – Už k dispozici v Game Pass Premium, přibude do verzí Game Pass Ultimate and PC Game Pass
4. března: EA Sports F1 25 (Cloud, Xbox Series X/S a PC) – Game Pass Ultimate a PC Game Pass
5. března: Planet of Lana II: Children of the Leaf (Cloud, Xbox Series X/S, handheld a PC) – Game Pass Ultimate a PC Game Pass
10. března: Construction Simulator (Cloud, Xbox Series X/S, Xbox One a PC) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium a PC Game Pass
10. března: Cyberpunk 2077 (Cloud, Xbox Series X/S a Xbox One) – Game Pass Ultimate a Game Pass Premium
12. března: Hollow Knight: Silksong (Cloud, Xbox Series X/S, Xbox One, handheld a PC) – Už k dispozici v Game Pass Premium, přibude do verzí Game Pass Ultimate a PC Game Pass
17. března: DreamWorks Gabby's Dollhouse: Ready to Party (Cloud, Xbox Series X/S a PC) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium a PC Game Pass