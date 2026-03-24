Božská simulace Masters of Albion spouští uzavřenou betu. Na registraci máte jen den
zdroj: 22Cans

Božská simulace Masters of Albion spouští uzavřenou betu. Na registraci máte jen den

24. 3. 2026 14:23 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Studio 22cans Petera Molyneuxe oznámilo uzavřený beta test pro svou ambiciózní božskou simulaci Masters of Albion. Zájemci se mohou přihlásit přes oficiální Discord, ale času není nazbyt, registrace totiž končí už 25. března večer, konkrétně v 19 hodin. Do testování se navíc dostane jen omezený počet hráčů, protože vývojáři chtějí sbírat cílenou zpětnou vazbu a ladit jednotlivé herní systémy ještě před dubnovým startem předběžného přístupu.

Masters of Albion nabídnou návrat božské simulace, která chce být úplně vším

Masters of Albion láká na moderní pojetí žánru, který Molyneux před téměř 40 lety pomáhal založit. Kombinuje budování města, simulaci, průzkumnické RPG, strategii i tower defense. Hra se přitom neomezuje jen na božský nadhled, ale i na možnost posednout libovolnou bytost. Ve dne budujete a rozvíjíte, v noci se bráníte útokům monster, zatímco se nad Albionem pomalu stahují mračna spojená s návratem prastaré magie. Pokud se do uzavřeného testu nedostanete, v předběžném přístupu hru budete moct vyzkoušet od 22. dubna.

Masters of Albion
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
