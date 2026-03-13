Bobří strategie Timberborn se prokousala do plné verze
Povedených budovatelských strategií není nikdy dost, tím spíše, když se obyčejní lidé vymění za šikovnou bobří partičku jako v Timberborn. Ten už ve svém předběžném přístupu ukázal slibný potenciál, který se po několika letech povedlo dostat do finální podoby ve verzi 1.0.

Na počítače dorazila včera s obrovskou aktualizací, která zaobalila osm let vývoje. Hru dělá zase o kus bohatší, ale taktéž krásnější. Na mapu přidává nové interaktivní objekty a postavit můžete přes 20 dalších budov, s nimiž si automatizujete produkci a operace ve vaší osadě.

Starší mapy prošly přepracováním a přidala se k nim nová trojice, označená jako nekonvenční. Moddeři zase mají díky zlepšené podpoře jednodušší práci, sběratele pro změnu potěší přítomnost achievementů. Bobří start vám usnadní tutoriál i možnost duplikovat budov.

Vydání hry provází slevová akce na 27,19 eur, která trvá do 26. března. Fanoušci jsou novinkami nadšení, takže se uživatelské hodnocení stále drží v extrémně kladných sférách i s téměř 34 tisíci recenzemi.

