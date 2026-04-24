zdroj: Paradox Interactive

Bloodlines 2 dostanou první příběhové rozšíření s novou perspektivou

24. 4. 2026 14:06 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 dopadlo tak, jak dopadlo, přesto se najdou někteří hráči, kteří si upírský příběh užili. Právě na ně (a majitele prémiové edice) cílí první příběhový dodatek s názvem Loose Cannon.

Rozšíření nabídne odlišný pohled na některé události ze základní hry z očí Bennyho Muldoona. Bezohledný a výbušný zákonodárce je přesvědčený o tom, že síla se rovná moci, a tak přinese nové pojetí herního stylu klanu Brujah s důrazem na boj se zbraněmi.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – Loose Cannon
Nové úkoly vás vezmou do známých lokací, jež se ale představí v novém nočním světle. Naplněné budou dalšími typy nepřátel, jež se vaše špičáky pokusí vylámat 27. dubna. Součástí jsou i dva nové kosmetické doplňky, jimiž se Bennymu budete moct vizuálně přiblížit i se svými Nomády. 

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
