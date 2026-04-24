Bloodlines 2 dostanou první příběhové rozšíření s novou perspektivou

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 dopadlo tak, jak dopadlo, přesto se najdou někteří hráči, kteří si upírský příběh užili. Právě na ně (a majitele prémiové edice) cílí první příběhový dodatek s názvem Loose Cannon.
Rozšíření nabídne odlišný pohled na některé události ze základní hry z očí Bennyho Muldoona. Bezohledný a výbušný zákonodárce je přesvědčený o tom, že síla se rovná moci, a tak přinese nové pojetí herního stylu klanu Brujah s důrazem na boj se zbraněmi.
Nové úkoly vás vezmou do známých lokací, jež se ale představí v novém nočním světle. Naplněné budou dalšími typy nepřátel, jež se vaše špičáky pokusí vylámat 27. dubna. Součástí jsou i dva nové kosmetické doplňky, jimiž se Bennymu budete moct vizuálně přiblížit i se svými Nomády.