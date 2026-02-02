Bizarní kočky z Mewgenics brzy zaútočí: 15 kapitol, desítky bossů, stovky hodin obsahu

Asi netřeba připomínat, že má novinka Edmunda McMillena potenciál stát se jednou z nejlepších her tohoto roku. Křížení nejen autistických koček v Mewgenics slibuje spostu zábavy, o čemž se třeba Šárka přesvědčila už loni a o nadšení se podělila ve svých dojmech. Plná hra nicméně bude opravdu velká.
Nová ukázka, přeplněná „kočičími“ lidmi a scénami, které by klidně zapadly na Festival otrlého diváka, odhaluje rozsah celého projektu. Křížení koček a taktické souboje se rozprostřou do 15 kapitol, během nichž narazíte na zhruba padesát bossů. Do boje se přitom vydáte jako čtveřice kočičích nedochůdčat, z nichž každé spadá do jedné z dvanácti herních tříd.
Samotné souboje pak nabídnou opravdu masivní variabilitu: K dispozici bude přes 1 200 schopností a 900 předmětů, takže počítejte ne s desítkami, pravděpodobně rovnou stovkami hodin obsahu. Mewgenics vyjde už 10. února na PC. Konzolové verze zatím potvrzené nejsou, ale nebude velkým překvapením, kdyby se kočky časem rozběhly i na další platformy.