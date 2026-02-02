zdroj: Edmund McMillan

PC

Bizarní kočky z Mewgenics brzy zaútočí: 15 kapitol, desítky bossů, stovky hodin obsahu

2. 2. 2026 14:00 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Asi netřeba připomínat, že má novinka Edmunda McMillena potenciál stát se jednou z nejlepších her tohoto roku. Křížení nejen autistických koček v Mewgenics slibuje spostu zábavy, o čemž se třeba Šárka přesvědčila už loni a o nadšení se podělila ve svých dojmech. Plná hra nicméně bude opravdu velká.

Nová ukázka, přeplněná „kočičími“ lidmi a scénami, které by klidně zapadly na Festival otrlého diváka, odhaluje rozsah celého projektu. Křížení koček a taktické souboje se rozprostřou do 15 kapitol, během nichž narazíte na zhruba padesát bossů. Do boje se přitom vydáte jako čtveřice kočičích nedochůdčat, z nichž každé spadá do jedné z dvanácti herních tříd.

Mewgenics
Mewgenics
Mewgenics
Galerie

Samotné souboje pak nabídnou opravdu masivní variabilitu: K dispozici bude přes 1 200 schopností a 900 předmětů, takže počítejte ne s desítkami, pravděpodobně rovnou stovkami hodin obsahu. Mewgenics vyjde už 10. února na PC. Konzolové verze zatím potvrzené nejsou, ale nebude velkým překvapením, kdyby se kočky časem rozběhly i na další platformy.

Smarty.cz
Tagy:
RPG roguelite taktická tahovka
Zdroje:
Edmund McMillan
Hry:
Mewgenics
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Samson – Boj a vozidla
Samson – Boj a vozidla
Mewgenics – Možnosti
Mewgenics – Možnosti
A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
Fight Club #759 – Masakr v Ubisoftu
Fight Club #759 – Masakr v Ubisoftu
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Super Mario galaktický film – Yoshi
Super Mario galaktický film – Yoshi
Kiln – Představení
Kiln – Představení
Forza Horizon 6 – Gameplay
Forza Horizon 6 – Gameplay
Fable – Gameplay
Fable – Gameplay
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill
Marathon - Datum vydání
Marathon - Datum vydání
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Masters of Albion - Datum vydání
Masters of Albion - Datum vydání
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark

Nejnovější články