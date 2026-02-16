Beast of Reincarnation vyjde v půlce letních prázdnin

Studio Game Freak už mělo dost Pokémonů a chtělo ukázat, že dokáže zaujmout jinými, trochu dospělejšími hrami. Jako důkaz předkládá postapokalyptické Beast of Reincarnation, zasazené do zarostlého Japonska roku 4026 zpustošeného nákazou. Podle ukázek mají nakročeno dobře, ale finální soudy si nechme až na léto.
Právě v jeho polovině, konkrétně 4. srpna, chystané akční RPG vyjde. I když oznámení proběhlo během State of Play, putování květinové dívky a jejího psího společníka si užijete nejen na PlayStationu, ale též na PC a Xboxu. Ba dokonce už máme potvrzené, že hra hned od prvního dne bude součástí předplatného Game Pass.
Beast of Reincarnation kromě světa zaujme rovněž přístupem k soubojům, kde se kombinuje rychlá akce s podpůrnými dovednostmi, které sesíláte z nabídky příkazů během pauzy. Kromě hbitých reflexů tak bude zapotřebí taktika, abyste zvládli porazit netradiční bytosti Nuši.