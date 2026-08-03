Baldur's Gate 3 slaví třetí výročí, pořiďte si ho za dosud nejnižší cenu

Nechce se ani věřit tomu, že Baldur's Gate III slaví už třetí výročí od vydání. Jedna z nejlepších her posledních let a ukázka toho nejlepšího pravověrného RPG tu s námi už je nějakou dobu, přesto se najde řada lidí, která se k ní ještě nedostala. Mohou to ovšem napravit.
V rámci třetího výročí se cena hry na Steamu dostala v rámci aktuální slevy na prozatímní historické minimum. Je přitom trochu úsměvné, že k tomu stačila 30% sleva a cena 41,99 eur. Kvalita si své kupce zjevně najde vždy a Larian nemá k větším slevovým akcím důvod. Ale tak třeba se při vydání potenciální čtyřky jednou dostaneme alespoň na polovinu?
RPG přichází s plnou podporou Steam Decku, takže si své hrdiny můžete vzít kamkoliv. Současně potěší i dlouhotrvající podpora modderské komunity, byť se na Steamu musíte obejít bez implementace místního Workshopu. I kdyby jste ale hráli bez úprav, otevře se před vámi titul, který by si nikdo neměl nechat ujít. Přesvědčí vás o tom i Vašek Pecháček ve své recenzi.