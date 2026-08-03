Baldur's Gate 3 slaví třetí výročí, pořiďte si ho za dosud nejnižší cenu
zdroj: Larian

Baldur's Gate 3 slaví třetí výročí, pořiďte si ho za dosud nejnižší cenu

PC PlayStation 5 Xbox Series

3. 8. 2026 11:38 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Nechce se ani věřit tomu, že Baldur's Gate III slaví už třetí výročí od vydání. Jedna z nejlepších her posledních let a ukázka toho nejlepšího pravověrného RPG tu s námi už je nějakou dobu, přesto se najde řada lidí, která se k ní ještě nedostala. Mohou to ovšem napravit.

V rámci třetího výročí se cena hry na Steamu dostala v rámci aktuální slevy na prozatímní historické minimum. Je přitom trochu úsměvné, že k tomu stačila 30% sleva a cena 41,99 eur. Kvalita si své kupce zjevně najde vždy a Larian nemá k větším slevovým akcím důvod. Ale tak třeba se při vydání potenciální čtyřky jednou dostaneme alespoň na polovinu?

<span>Baldur's Gate III momentálně plně vytěžuje skoro celou redakci. A protože situace, kdy nás tolik hraje jednu hru současně, je poměrně vzácná, musíme ji pořádně využít. </span> zdroj: vlastní video redakce

RPG přichází s plnou podporou Steam Decku, takže si své hrdiny můžete vzít kamkoliv. Současně potěší i dlouhotrvající podpora modderské komunity, byť se na Steamu musíte obejít bez implementace místního Workshopu. I kdyby jste ale hráli bez úprav, otevře se před vámi titul, který by si nikdo neměl nechat ujít. Přesvědčí vás o tom i Vašek Pecháček ve své recenzi.

Smarty.cz
Tagy:
RPG taktická
Zdroje:
Steam, SteamDB, Larian
Hry:
Baldur's Gate III
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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