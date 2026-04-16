Assetto Corsa EVO přidává okruh Sebring, šest nových aut a posouvá realismus řízení na novou úroveň

Závodní simulátor Assetto Corsa EVO dostává další výrazný update v rámci předběžného přístupu. Verze 0.6 rozšiřuje obsah, ale hlavně posouvá samotné jádro řízení a závodění. Novinka přidává šest nových aut, která pokrývají jak moderní GT speciály, tak ikonické silniční vozy. Do hry dorazily modely jako Audi R8 LMS GT4 Evo, Ferrari 296 GT3, Ford Mustang GT3 nebo legendární Lamborghini Countach.
Vedle vozového parku přibyla i nová trať – americký okruh Sebring International Raceway. Hlavní důraz ale update klade na technické změny. Vývojáři přepracovali modelování podvozku, včetně komplexnější práce se zavěšením, přenosem hmotnosti a chováním tlumičů. Výsledkem má být realističtější odezva auta a lepší čitelnost toho, co se děje pod koly.
Zlepšení se dočkal i multiplayer. Díky úpravám síťového kódu by měly být kolize stabilnější a předvídatelnější, což je klíčové pro těsné souboje kolo na kolo. K tomu se přidávají i nové týmové možnosti díky novým serverům. Update se dotýká i audiovizuální stránky. Lepší práce s ozvěnou a přepracované zvuky některých aut mají dodat každému vozu výraznější charakter. Pro pokročilejší hráče je pak důležitá podpora telemetrie přes nástroje MoTeC, která umožňuje detailní analýzu jízdy.