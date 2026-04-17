Assassin’s Creed: Black Flag Resynced už má datum vydání
17. 4. 2026 12:54 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Remake Assassin's Creed IV: Black Flag byl dlouho dobu jedním z největších veřejných tajemství herní scény, aby se v březnu konečně oficiálně odhalil. Fanoušci sice stále čekají na první záběry a bližší informace, díky webu Insider Gaming teď alespoň víme, kdy přesně vyjde.

Assassin's Creed Black Flag Resynced se v obchodech podle všeho objeví 9. července. Web vychází z oficiálních informací od Ubisoftu, který jim informaci umožnil sdílet. Původně se dokonce měla včera hra kompletně odhalit, ale nakonec se společnost rozhodla akci přesunout na příští týden.

Nicméně tvůrci obsahu už dostali 30minutovou prezentaci, z nichž získali jasný obrázek o tom, co lze očekávat. Zdrojový web například zmiňuje, že se fanoušci rozhodně mají na co těšit, jelikož díl se dočkal kompletního přepracování, slibuje množství nového obsahu a přitom základ zůstává věrný a nepřesouvá se do moderní éry RPG dílů. Všichni se o tom tedy na vlastní oči zjevně přesvědčí už příští týden.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Nejnovější články