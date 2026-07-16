Assassin's Creed Black Flag Resynced obdrží režím New Game+
zdroj: Ubisoft

Assassin's Creed Black Flag Resynced obdrží režím New Game+

PC PlayStation 5 Xbox Series

16. 7. 2026 10:32 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Assassin's Creed Black Flag Resynced se brzy dočká režimu New Game+. Režisér hry Richard Knight potvrdil, že má výrazně zvýšit znovuhratelnost pirátského remaku. Black Flag Resynced odstartovalo velmi úspěšně. Už během prvního dne po vydání se prodalo více než dva miliony kopií a remake klasického dobrodružství z roku 2013 se okamžitě zařadil mezi největší letošní hity Ubisoftu.

Assassin's Creed Black Flag Resynced
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New Game Plus patří mezi hlavní priority vývojového týmu. „Ano, určitě na tom právě pracujeme. Je to jedna z prvních věcí, na které jsme se zaměřili. Nemohu zatím slíbit datum vydání, ale rozhodně na tom pracujeme,“ uvedl Knight pro GamesRadar+.

Podle jeho slov je vývoj stále v ranější fázi, a proto zatím není možné oznámit konkrétní termín vydání. Režim New Game Plus tradičně umožňuje začít novou hru se zachováním části postupu z předchozího průchodu, například vybavení, schopností nebo dalších odemčených prvků. Ubisoft zatím neupřesnil, jak přesně bude tato funkce v Black Flag Resynced fungovat.

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Tagy:
piráti remake assassins creed akční adventura
Zdroje:
Ubisoft
Hry:
Assassin's Creed Black Flag Resynced
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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