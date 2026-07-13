Assassin's Creed Black Flag Resynced slaví silný start
zdroj: Ubisoft

Assassin's Creed Black Flag Resynced slaví silný start

PC PlayStation 5 Xbox Series

13. 7. 2026 13:40 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Omlazený Edward Kenway v minulém týdnu se svou Kavkou a zbytkem posádky vyplul na slunečné vlny Karibiku, aby úspěšně připomněl, proč jde o jeden z nejlepších dílů série. Minimálně kvalitativně se mu to i podle Šárky povedlo, a vypadá to, že špatné nebudou ani prodeje.

Assassin's Creed Black Flag Resynced hned během prvního dne oslavilo milník 2 milionů prodaných kopií. Sympatické na oznámení je, že firma nabízí vysloveně tvrdá čísla a hovoří o prodaných kusech, nikoliv hráčích, jako tomu bylo v případě Shadows.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced – 2 miliony kusů zdroj: Ubisoft

„Ať už s námi plujete podruhé, nebo se na palubu lodi Kavka vydáváte poprvé, děkujeme vám z celých našich pirátských srdcí,“ doplňuje oznámení.

Zlatá éra mořských rabiátů tak znovu může zářit a pravděpodobně lze očekávat, že se v budoucnosti jistě vrátí i jiná dobrodružství z historie značky. I kvůli tomu, že Black Flag Resynced na Steamu v jeden moment hrálo 104 756 lidí, čímž na platformě překonal dosavadní rekord série, který držely Shadows s necelými 65 tisíci.

Smarty.cz
Tagy:
piráti remake assassins creed akční adventura
Zdroje:
Ubisoft
Hry:
Assassin's Creed Black Flag Resynced
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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