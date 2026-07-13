Assassin's Creed Black Flag Resynced slaví silný start

Omlazený Edward Kenway v minulém týdnu se svou Kavkou a zbytkem posádky vyplul na slunečné vlny Karibiku, aby úspěšně připomněl, proč jde o jeden z nejlepších dílů série. Minimálně kvalitativně se mu to i podle Šárky povedlo, a vypadá to, že špatné nebudou ani prodeje.
Assassin's Creed Black Flag Resynced hned během prvního dne oslavilo milník 2 milionů prodaných kopií. Sympatické na oznámení je, že firma nabízí vysloveně tvrdá čísla a hovoří o prodaných kusech, nikoliv hráčích, jako tomu bylo v případě Shadows.
„Ať už s námi plujete podruhé, nebo se na palubu lodi Kavka vydáváte poprvé, děkujeme vám z celých našich pirátských srdcí,“ doplňuje oznámení.
Zlatá éra mořských rabiátů tak znovu může zářit a pravděpodobně lze očekávat, že se v budoucnosti jistě vrátí i jiná dobrodružství z historie značky. I kvůli tomu, že Black Flag Resynced na Steamu v jeden moment hrálo 104 756 lidí, čímž na platformě překonal dosavadní rekord série, který držely Shadows s necelými 65 tisíci.