Arc Raiders vyhledává zápasy na základě vaší agrese

Jestli jste po příchodu nové sezóny a resetu postavy vyrazili mezi svátky pro vysněný loot na jednu z map Arc Raiders, mohlo vám přijít, že hráči jsou agresivnější než dříve. To mezi nimi vyvolalo debatu o tom, že Embark Studios představilo systém vyhledávání zápasů založený na agresivitě hráčů, což ke konci roku potvrdil i ředitel studia Patrik Söderlund v rozhovoru pro GamesBeat.

Tým dle jeho slov zakomponoval novou vrstvu pro matchmaking, která kromě zkušeností hráčů a počtu jejich členů v týmu bere v potaz i to, jak moc se pouští do soubojů s dalšími hráči. Ve zkratce to znamená, že pokud jste agresivní, budete častěji potkávat podobně smýšlející jedince a naopak.

Konkrétní detaily o tom, jak se ona „agresivita“ určuje, asi zůstane navždy interní magií. Je proto otázka, zda do takové kategorie jste zařazení i ve chvíli, kdy se bráníte agresorovi. To jen potvrzuje, jak komplexní prosté vyhledávání dalších hráčů pro zápas v online hrách může být.

Arc Raiders nadále zůstávají věrni reálnému světu, takže v nich právě řádí tvrdá zima, abyste mohli být pořádně promrzlí i virtuálně. Stačí k tomu mít PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a kopii hry.

