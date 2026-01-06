Arc Raiders nadále trhají rekordy prodejnosti a počtu hráčů
Arc Raiders nadále trhají rekordy prodejnosti a počtu hráčů

6. 1. 2026 13:05 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Podle dat společnosti Alinea Analytics se PvPvE hit od Embark Studios dostal na další významný milník. Analytik Rhys Elliot uvedl, že Arc Raiders o víkendu překročili hranici 12 milionů prodaných kopií. Jde o kombinaci digitálních prodejů napříč platformami. Podle odhadů společnosti jde o tempo, které se u multiplayerových her vidí jen výjimečně.

Tím to ale nekončí. Hra si zároveň připsala nový rekord v počtu denně aktivních hráčů. V sobotu 4. ledna se do ní napříč platformami přihlásilo přes 3,2 milionu lidí, kteří si ještě naposledy užívali volné dny zimních svátků v postapokalyptickém světě.

Aktuálně se na Steamu pohybují denní maxima souběžně hrajících kolem 460 tisíc a podle SteamDB hra od vydání prakticky neklesla pod hranici 250 tisíc hráčů najednou. Tahle výdrž je u online her spíš výjimkou než pravidlem. Pokud budou Arc Raiders v podobném tempu pokračovat, klidně se může stát, že právě tenhle titul z října 2025 bude jednou označován za hru, která definovala celý rok 2026.

