Animovaná střílečka Mouse: P.I. For Hire odložena

Noirová myší detektivka se zdrží o pár týdnů. Mouse: P.I. For Hire měla původně dorazit 19. března, ale nově vyjde o měsíc později, 16. dubna. Vývojáři z Fumi Games spolu s PlaySide Studios oznámili na sociálních sítích, že potřebují ještě několik týdnů navíc, aby mohli dodat co nejlepší verzi hry. Podle jejich vyjádření se projekt nachází ve finální fázi vývoje a tým chce věnovat extra čas dolaďování detailů.
Nejde přitom o první odklad. Hra už byla jednou posunuta, verze pro Switch 2 byla oficiálně potvrzena teprve loni v říjnu. Mouse: P.I. For Hire láká na rychlou FPS akci zasazenou do stylizovaného, černobílého světa inspirovaného klasickými kreslenými filmy a noirem. Tvůrci slibují svižné přestřelky a singleplayerovou kampaň s více než 20 úrovněmi.