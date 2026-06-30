Anime Sekiro: No Defeat ukázalo nový trailer. Ghibli atmosféru brzy vystřídají useknuté hlavy
zdroj: Qzil.la

Anime Sekiro: No Defeat ukázalo nový trailer. Ghibli atmosféru brzy vystřídají useknuté hlavy

PlayStation 4 PC Xbox One

30. 6. 2026 12:31 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Celovečerní anime Sekiro: No Defeat se na filmovém festivalu v Annecy připomnělo novým trailerem, který zpočátku připomíná poetické filmy z produkce Studia Ghibli. Klidné scenérie a malebná příroda ale rychle ustoupí krvavým soubojům jako vystřiženým z herní inspirace Sekiro: Shadows Die Twice. Snímek má věrně převyprávět příběh němého šinobiho Wolfa a jeho cesty za záchranou Božského dědice, přičemž slibuje věrné zpracování ikonických soubojů s Geničirem Ašinou nebo mnichy z chrámu Senpou.

Režisér Keniči Kucuna přiznal, že vedle původní hry čerpal inspiraci také z anime Patlabor 2 režiséra Mamorua Ošiiho nebo z Princezny Mononoke od Studia Ghibli, což je na výtvarném stylu patrné. Za produkcí snímku stojí studio Qzil.la. Japonská kina uvedou Sekiro: No Defeat 4. září, kde poběží tři týdny, aby se posléze objevil ve zbytku světa na streamovací službě Crunchyroll. Datum mezinárodní premiéry ale zatím oznámeno nebylo. 

Smarty.cz
Tagy:
Japonsko akční fantasy RPG mytologie
Zdroje:
Qzil.la
Hry:
Sekiro: Shadows Die Twice
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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