Anime Sekiro: No Defeat ukázalo nový trailer. Ghibli atmosféru brzy vystřídají useknuté hlavy

Celovečerní anime Sekiro: No Defeat se na filmovém festivalu v Annecy připomnělo novým trailerem, který zpočátku připomíná poetické filmy z produkce Studia Ghibli. Klidné scenérie a malebná příroda ale rychle ustoupí krvavým soubojům jako vystřiženým z herní inspirace Sekiro: Shadows Die Twice. Snímek má věrně převyprávět příběh němého šinobiho Wolfa a jeho cesty za záchranou Božského dědice, přičemž slibuje věrné zpracování ikonických soubojů s Geničirem Ašinou nebo mnichy z chrámu Senpou.
Režisér Keniči Kucuna přiznal, že vedle původní hry čerpal inspiraci také z anime Patlabor 2 režiséra Mamorua Ošiiho nebo z Princezny Mononoke od Studia Ghibli, což je na výtvarném stylu patrné. Za produkcí snímku stojí studio Qzil.la. Japonská kina uvedou Sekiro: No Defeat 4. září, kde poběží tři týdny, aby se posléze objevil ve zbytku světa na streamovací službě Crunchyroll. Datum mezinárodní premiéry ale zatím oznámeno nebylo.