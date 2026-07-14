Animáková střílečka Mouse: P.I. For Hire slaví milion prodaných kopií a láká na další obsah

Stylová noir střílečka Mouse: P.I. for Hire slaví významný milník. Vydavatel PlaySide Studios a vývojářské studio Fumi Games oznámili, že hra překonala hranici jednoho milionu prodaných kopií. Zajímavostí je velmi vyrovnané rozložení prodejů mezi platformami. Přibližně polovina všech kopií připadá na konzole, zatímco druhou polovinu tvoří PC hráči.
MOUSE: P.I. for Hire vyšlo letos 16. dubna na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2 a PC. Zakladatel a ředitel studia Fumi Games Mateusz Michalak označil překonání milionu prodaných kopií za splněný sen. „To, že MOUSE: P.I. for Hire překonalo hranici jednoho milionu hráčů, nás naplňuje obrovskou vděčností vůči celé komunitě,“ uvedl Michalak.
Studio zároveň potvrzuje, že podpora hry pokračuje i po vydání. Nedávno vyšla velká aktualizace přidávající možnost znovu navštěvovat jednotlivé úrovně a vývojáři pracují také na novém příběhovém rozšíření.