Ampliony ve Phonopolis už promlouvají i česky

Phonopolis je dalším unikátním počinem české Amanity, která rozverným způsobem komentuje palčivá témata, ale přitom zůstává nesmírně hravou a vtahující adventurou. Zároveň jde o první hru studia, která nabízí plnohodnotný dabing, který nově můžete poslouchat i v češtině.
Na Steamu vyšla aktualizace, která do hry přidala hlas českého vypravěče Miroslava Zavičára. Herec se kromě toho, že účinkuje v pražském Divadle v Dlouhé, kdysi objevil v ukázce na Machinarium na iPad2 a podílel se i na nahrávání hlasů pro Pilgrims. Ve světě her od Amanity tak není úplným nováčkem.
Zmíněná aktualizace záhy vyjde taktéž na GOGu a Epic Games Store. Její součástí je rovněž textová lokalizace do arabštiny, drobné opravy a přidání odkazu na celý dokument o tvorbě hry.