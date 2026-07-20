Ampliony ve Phonopolis už promlouvají i česky
zdroj: Amanita Design

Ampliony ve Phonopolis už promlouvají i česky

PC

20. 7. 2026 14:05 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Phonopolis je dalším unikátním počinem české Amanity, která rozverným způsobem komentuje palčivá témata, ale přitom zůstává nesmírně hravou a vtahující adventurou. Zároveň jde o první hru studia, která nabízí plnohodnotný dabing, který nově můžete poslouchat i v češtině.

Na Steamu vyšla aktualizace, která do hry přidala hlas českého vypravěče Miroslava Zavičára. Herec se kromě toho, že účinkuje v pražském Divadle v Dlouhé, kdysi objevil v ukázce na Machinarium na iPad2 a podílel se i na nahrávání hlasů pro Pilgrims. Ve světě her od Amanity tak není úplným nováčkem.

zdroj: Amanita Design

Zmíněná aktualizace záhy vyjde taktéž na GOGu a Epic Games Store. Její součástí je rovněž textová lokalizace do arabštiny, drobné opravy a přidání odkazu na celý dokument o tvorbě hry.

Smarty.cz
Tagy:
adventura retrofuturistická karton avantgarda antiutopie
Zdroje:
Amanita Design
Hry:
Phonopolis
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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