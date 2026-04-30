zdroj: SCS Software

American Truck Simulator míří do Chicaga i Springfieldu

30. 4. 2026 12:00 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Oba české simulátory jízdy kamiónem se neustále rozšiřují. Ten evropský se za nějakou dobu podívá do Turecka, zatímco americký vám umožní vyjet na silnice severu Spojených států amerických, konkrétně státu Illinois.

American Truck Simulator - Illinois
Rozšíření American Truck Simulator – Illinois vás vezme do rušných ulic Chicaga, kde najdete vysoké mrakodrapy a složitou dopravní síť, ale také do zemědělských oblastí a Springfieldu, kde narazíte na řadu pamětihodností. Především to ale znamená, že ikonická silnice Route 66 je konečně plně sjízdná od západního začátku až po východní konec.

Vydání dodatku SCS Software chystá na 14. května, a pokud ho mezitím chcete vidět v pohybu, vydalo studio doprovodnou ukázku, která vás proveze všemi klíčovými oblastmi. Na YouTube kanále můžete zhlédnout také záznamy z hraní.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
