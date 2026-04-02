Ambiciózní soulslike Mortal Shell II se ukazuje v pohybu

Mortal Shell byla sice menší, ale slušná soulsovka, která se dočkala dostatečného úspěchu, aby studiu Cold Symmetry zajistila prostředky na vývoj pokračování. Představilo se minulý rok na Summer Game Festu, zatímco včera konečně ukázala první pořádné video přímo z hraní.
Přes 11 minut záběrů ukazuje slušný posun dopředu, nejen co se týče grafické stránky, ale i soubojů. Působí svižněji, agresivněji a využívá se v nich řada nových zbraní, kam patří třeba samostříl nabitý rotující čepelí. Otevřenější svět slibuje šedesátků dungeonů a návrat skořápek padlých válečníků, jež suplují herní třídy.
Vydavatelství PlayStack s videem potvrdilo i fyzickou edici, která vás vyjde na příjemných 49,99 dolarů. Sběratelé mohou sáhnout po o 20 dolarů dražší edici Revered, kde najdou steelbook, artbook a další tematické doplňky. Mortal Shell II v plné verzi vyjde v druhé polovině roku 2026 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Předkrmem se v létě stane počítačová betaverze.