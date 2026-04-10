Alkahest v prvním gameplay traileru vypadá jako skutečný nástupce Dark Messiah

Akční RPG Alkahest kolem sebe při oznámení rozvířilo podezření, že hra vypadá příliš dobře, než aby se jednalo o skutečnost. Duchovní nástupce Dark Messiah of Might and Magic se ale předvedl v prvním gameplay traileru (výše) a vypadá naprosto skvěle. Dynamická hratelnost plná šermu, improvizace a kopů z otočky si krásně sekunduje se zničitelným prostředím a kreativním parkourem.
Jen to datum vydání bohužel zatím neznáme. Hru si alespoň můžete přidat do seznamu přání na Steamu, aby vám neuknili žádné novinky a podrobnosti.