Alkahest v prvním gameplay traileru vypadá jako skutečný nástupce Dark Messiah

10. 4. 2026 9:28 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Akční RPG Alkahest kolem sebe při oznámení rozvířilo podezření, že hra vypadá příliš dobře, než aby se jednalo o skutečnost. Duchovní nástupce Dark Messiah of Might and Magic se ale předvedl v prvním gameplay traileru (výše) a vypadá naprosto skvěle. Dynamická hratelnost plná šermu, improvizace a kopů z otočky si krásně sekunduje se zničitelným prostředím a kreativním parkourem.

Duchovní nástupce Dark Messiah? Alkahest vzbuzuje nadšení i nedůvěru

Jen to datum vydání bohužel zatím neznáme. Hru si alespoň můžete přidat do seznamu přání na Steamu, aby vám neuknili žádné novinky a podrobnosti.

Alkahest
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
