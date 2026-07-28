Aktualizace Monster Hunter Wilds vás nechá hrát online mise i bez připojení k internetu
zdroj: Capcom

Aktualizace Monster Hunter Wilds vás nechá hrát online mise i bez připojení k internetu

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

28. 7. 2026 13:13 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Další aktualizace pro Monster Hunter Wilds s číslovkou 1.042 dorazí 4. srpna a přinese jednu z nejžádanějších změn – vybrané online mise bude možné nově hrát i bez připojení k internetu. Zpřístupní se tak všechny dosavadní Event Questy a Challenge Questy i v offline režimu. Tyto speciální mise dosud představovaly hlavní live service prvek hry. Každý týden nabízely časově omezené úkoly se speciálními odměnami, které hráčům pomáhaly při výrobě a vylepšování vybavení. Často navíc obsahovaly i obtížnější souboje s výjimečnými monstry.

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Recenze
Monster Hunter Wilds – recenze fantastického lovu monster

Časové omezení jednotlivých misí ale zůstává zachováno. Questy se budou i nadále pravidelně obměňovat, přičemž Capcom potvrzuje, že se všechny dříve či později znovu objeví v rotaci. Součástí aktualizace bude také nový Event Quest Just What the Doctor Ordered, který bude od prvního dne rovněž dostupný offline.

Druhou významnou novinkou je podpora přenosu uložených pozic z připravovaného Prologue Demo. Demo vyjde 5. srpna na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Hráči, kteří si později pořídí plnou verzi hry si budou moci postup z dema přenést. Větší rozšíření Monster Hunter Wilds: Ascendance je zatím plánováno na rok 2027.

Smarty.cz
Tagy:
akční fantasy RPG
Zdroje:
Capcom
Hry:
Monster Hunter Wilds
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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