Aktualizace Monster Hunter Wilds vás nechá hrát online mise i bez připojení k internetu

Další aktualizace pro Monster Hunter Wilds s číslovkou 1.042 dorazí 4. srpna a přinese jednu z nejžádanějších změn – vybrané online mise bude možné nově hrát i bez připojení k internetu. Zpřístupní se tak všechny dosavadní Event Questy a Challenge Questy i v offline režimu. Tyto speciální mise dosud představovaly hlavní live service prvek hry. Každý týden nabízely časově omezené úkoly se speciálními odměnami, které hráčům pomáhaly při výrobě a vylepšování vybavení. Často navíc obsahovaly i obtížnější souboje s výjimečnými monstry.
Časové omezení jednotlivých misí ale zůstává zachováno. Questy se budou i nadále pravidelně obměňovat, přičemž Capcom potvrzuje, že se všechny dříve či později znovu objeví v rotaci. Součástí aktualizace bude také nový Event Quest Just What the Doctor Ordered, který bude od prvního dne rovněž dostupný offline.
Druhou významnou novinkou je podpora přenosu uložených pozic z připravovaného Prologue Demo. Demo vyjde 5. srpna na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Hráči, kteří si později pořídí plnou verzi hry si budou moci postup z dema přenést. Větší rozšíření Monster Hunter Wilds: Ascendance je zatím plánováno na rok 2027.