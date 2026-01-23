Akcie Ubisoftu se ocitly na dalším historickém minimu

Ubisoft oznámil další razantní restrukturalizaci firmy, během níž zrušil rovnou šest projektů, mezi nimi předělávku Prince of Persia: The Sands of Time, a zároveň zavřel dvě studia. Důraz na šetření nenechal na odezvu dlouho čekat a tvrdě se projevil na burze.
Krátce po oznámení se cena akcií propadla na nové historické minimum, až k hranici 4 eur za kus. Následovalo mírné srovnání, aktuálně se akcie firmy obchodují zhruba za 4,2 eura, i tak ale jde o zhruba 37% pád oproti už tak rekordně nízkým hodnotám z minulosti.
Vývoj jasně naznačuje, že investoři ztrácejí v Ubisoft důvěru. Slabší prodeje několika her, opakovaná zpoždění dalších projektů a nyní i rušení titulů spolu s propouštěním nepůsobí příliš uklidňujícím dojmem. O to víc v době, kdy je herní trh tvrdší a konkurenčnější než kdy dřív. A nepomohl tomu ani vznik nové dceřiné společnosti ve spolupráci s Tencentem, který přitom měl být signálem stabilizace.
Situace ve firmě je tak opravdu vážná a na stole se stále častěji objevují spekulace o možném odkupu, nejčastěji se skloňuje právě Tencent. Anebo se stane zázrak a zachrání ji chystaný remake Assassin's Creed IV: Black Flag?