007: First Light ukazuje prvních 13 minut ze hry
zdroj: IO Interactive

25. 5. 2026 15:15 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Vzhledem k tomu, že nedávno na internet unikly záběry z hraní blížící se videoherní bondovky 007: First Light, rozhodlo se IO Interactive reagovat vydáním oficiálního videa, kde najdete 13 úvodních minut v pořádné kvalitě a podobě, jakou sami zažijete při vydání.

Jelikož jde o plynulé záběry z úvodní mise, narazíte samozřejmě na lehké spoilery. Pokud vám ale nevadí se seznámit s prvními několika minutami, budete svědky neblahého začátku mise, kdy se mladý hrdina stane jediným přeživším havárie. Avšak mise je mise a je třeba splnit její cíl.

Přímo na vlastní kůži tento úvod zažijete 27. května na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Případně máte posledních několik hodin na to, abyste si 007: First Light předobjednali a mohli jste se do hry pustit už zítra. Jenom PCčkáři musí počítat s tím, že hra nakonec obsahuje protipirátskou ochranu Denuvo.

Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
