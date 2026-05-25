007: First Light ukazuje prvních 13 minut ze hry

Vzhledem k tomu, že nedávno na internet unikly záběry z hraní blížící se videoherní bondovky 007: First Light, rozhodlo se IO Interactive reagovat vydáním oficiálního videa, kde najdete 13 úvodních minut v pořádné kvalitě a podobě, jakou sami zažijete při vydání.
Jelikož jde o plynulé záběry z úvodní mise, narazíte samozřejmě na lehké spoilery. Pokud vám ale nevadí se seznámit s prvními několika minutami, budete svědky neblahého začátku mise, kdy se mladý hrdina stane jediným přeživším havárie. Avšak mise je mise a je třeba splnit její cíl.
Přímo na vlastní kůži tento úvod zažijete 27. května na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Případně máte posledních několik hodin na to, abyste si 007: First Light předobjednali a mohli jste se do hry pustit už zítra. Jenom PCčkáři musí počítat s tím, že hra nakonec obsahuje protipirátskou ochranu Denuvo.