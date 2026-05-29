007: First Light se prodává jako horké rohlíky na krámě
zdroj: IO Interactive

29. 5. 2026 8:23 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

007 First Light odstartovalo ve velkém stylu. Studio IO Interactive oznámilo, že nová bondovka prodala 1,5 milionu kopií během prvních 24 hodin. Hra byla nejprve zpřístupněna majitelům digitálních předobjednávek 26. května, přičemž plné vydání následovalo o den později. Už první den ale naznačil, že půjde o jeden z největších launchů roku 2026.

„Děkujeme, že jste byli u vydání 007 First Light, za vaše nadšení a za sdílení zážitků ze hry,“ uvedlo studio v oficiálním oznámení. Úspěch není úplně překvapivý. Fanoušci čekali na novou velkou hru s Jamesem Bondem řadu let a první recenze naznačovaly, že se IO Interactive podařilo najít správnou rovnováhu mezi akcí a špionážními prvky.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
O Bondovi a novém Zaklínači || Chléb & Games
