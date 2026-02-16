007: First Light i přes mládí Bonda zachová jeho šarm
007: First Light i přes mládí Bonda zachová jeho šarm

16. 2. 2026 13:40 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Videoherní bondovka 007: First Light se ze všech sil snaží zachovat ducha oblíbených filmů a zároveň vrchního agenta Jejího veličenstva představit mladému publiku. Proto slibuje řadu známých tváří a dává prostor ústřednímu agentovi, který sází na ikonický šarm.

Kolem něho bude postavený i celý příběh, který nastíní nová ukázka. Jelikož je Bond mladý, neodpustí si svou občasnou rozpustilost. Přesto se díky jeho dovednostem, intuici a šarmu dostane do obnoveného programu 00, kde se pokusí získat ikonické číslo a vyrazí na řadu důležitých misí po celém světě, kde mu jde o krk v každé vteřině.

Jestli se úspěšně stane mistrem špionáže, zjistíte 27. května na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Předobjednávky jsou v plném proudu za cenu 69,99 eur. Kdo si hru pořídí s předstihem, získá automaticky upgrade na deluxe verzi s dodatečnými kosmetickými doplňky a 24hodinovým předběžným přístupem.

Ondřej Partl
