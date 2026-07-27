007: First Light dostává první velkou aktualizaci
zdroj: IO Interactive

007: First Light dostává první velkou aktualizaci

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

27. 7. 2026 13:16 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Ačkoliv je 007: First Light singleplayerovou hrou, IO Interactive ji hodlá dodatečně rozšiřovat, a to rovnou v první velké aktualizaci s názvem Behind Enemy Lines. S ní přichází dvě nové mise pro režim Tactical Simulator, kde si vyzkoušíte kradmý postup i rychlý únik před posilami.

Využijete v nich rovněž nové vybavení, jako je milovaný ruční kanón Desert Eagle nebo samopal DRS-7 Silenced SMG. Dovolenkovou atmosféru zase přinese ležérní outfit Diamond in the Rough. Na novinky pak časem ještě naváže režim New Game+, foto mód či port na Nintendo Switch 2.

zdroj: IO Interactive

Kromě toho se šéf herní divize Amazonu Jeff Gattis rozpovídal o případné budoucnosti značky, kdy nevyloučil pokračování, které by podle něj dávalo smysl. V aktivním vývoji ale prý ještě není, nicméně vzhledem k úspěchu hry zřejmě časem vznikne, ideálně opět pod taktovkou studia IO Interactive.

Smarty.cz
Tagy:
James Bond
Zdroje:
IO Interactive
Hry:
007: First Light
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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