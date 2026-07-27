007: First Light dostává první velkou aktualizaci

Ačkoliv je 007: First Light singleplayerovou hrou, IO Interactive ji hodlá dodatečně rozšiřovat, a to rovnou v první velké aktualizaci s názvem Behind Enemy Lines. S ní přichází dvě nové mise pro režim Tactical Simulator, kde si vyzkoušíte kradmý postup i rychlý únik před posilami.
Využijete v nich rovněž nové vybavení, jako je milovaný ruční kanón Desert Eagle nebo samopal DRS-7 Silenced SMG. Dovolenkovou atmosféru zase přinese ležérní outfit Diamond in the Rough. Na novinky pak časem ještě naváže režim New Game+, foto mód či port na Nintendo Switch 2.
Kromě toho se šéf herní divize Amazonu Jeff Gattis rozpovídal o případné budoucnosti značky, kdy nevyloučil pokračování, které by podle něj dávalo smysl. V aktivním vývoji ale prý ještě není, nicméně vzhledem k úspěchu hry zřejmě časem vznikne, ideálně opět pod taktovkou studia IO Interactive.